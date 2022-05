Secretaria de Assistência Social e NUCA aderem à campanha RESTITUA AMOR

A prefeitura de Guamaré, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, e NUCA (Núcleo de Cidadania dos Adolescentes), contribuíram na última semana com a divulgação da campanha Restitua Amor, incentivando a doação de parte do Imposto de Renda devido para o Fundo Municipal da Infância e Adolescência (FIA), bem como o Fundo Municipal do Idoso.

No envio da Declaração de Imposto de Renda, o contribuinte que fizer a declaração na Modalidade Completa, tem a opção de destinar até 3% do valor a ser pago ao Governo para o Fundo da Infância e Adolescência e Fundo Municipal do Idoso. Esse valor é transferido direto da Receita Federal para os fundos.

Com a doação desses 3% você participa ativamente do desenvolvimento das políticas públicas de proteção aos direitos das Crianças, Adolescentes e Idosos do nosso município.

Restitua Amor você também!