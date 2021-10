Secretaria de Assistencial Social celebra Dia do Funcionário Público com seus coleboradores

A Secretaria Municipal de Assistência Social de Guamaré, comemorou nesta quarta-feira (27) junto aos colaboradores o dia do Funcionário Público com um Chá da Tarde no Centro de Convivência da Pessoa Idosa.

Na oportunidade, os titulares da pasta, Juliana Câmara e André Bertoldo realizaram a entrega do fardamento Unidades Socioassistenciais CRAS, CREAS, do Programa Criança Feliz, do Serviço de convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV, e dos setores do Cadastro Único e de Habitação.

“A ação objetiva padronizar o uniforme de todos os servidores da Secretaria, garantindo à eles mais segurança no exercício do seu trabalho, e também aos moradores que são assistidos por algum programa social, durante as visitas domiciliares”, enfatizou Juliana Câmara.

Em seguida os profissionais puderam degustar de um delicioso cardápio preparado para a tão importante tarde que celebrou o dia 28 de outubro – Dia do Funcionário Público. “O chá da tarde é apenas um pequeno gesto de carinho e gratidão a cada colaborador da SEMAS que executa seu trabalho para que possamos viabilizar a garantia dos direitos dos que acessam os serviços, programa e benefício do Sistema Único de Assistência social em nosso munícipio”, concluiu a secretária.

