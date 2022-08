Secretaria de Desenvolvimento Rural de Guamaré fomenta técnicas de convivência com o semiárido

A Secretaria de Desenvolvimento Rural de Guamaré e agricultores acompanhados pelo programa Corte de Terra comemoram as 183 toneladas de silagem colhidas, com estimativa ao final do ciclo de colheita até o dia 25 de agosto de 2022 deverá chegar a mais de 230 toneladas de silagem milho e sorgo para armazenar toda todos estes alimentos.

A Prefeitura vem apoiando a construção do silos fornecendo trator e a ensiladeira com isso, os agricultores que seguiram a orientação técnica para construção dos silos e realizarem o armazenamento correto, terão garantido a alimentação dos animais por mais tempo na época seca do ano.

O programa Corte de Terra e Entrega de Sementes da Prefeitura de Guamaré promove suporte ao agricultor desde a entrega de sementes, preparação da terra até a colheita e armazenamento e comercialização.