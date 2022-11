Secretaria de Desenvolvimento Rural de Guamaré implanta ferramenta de Gestão da Agricultura – PRONAPP

Buscando maior colaboração e integração entre os agricultores para gerar maiores resultados e desenvolvimento socioeconômico na agricultura familiar no município de Guamaré, a secretaria municipal de Desenvolvimento Rural implementou o Programa Nacional de Gestão da Agricultura, Pecuária e Pesca – PRONAPP.

O trabalho iniciado no mês de agosto deste ano, nos assentamentos Santa Maria III, Santa paz e Umarizeiro, já resultou em no cadastro de 180 produtores residentes em assentamentos e 180 propriedades.

Por meio do aplicativo do PRONAPP é feito o cadastro de produtores e propriedades, evidenciando a relação entre eles (produtores x propriedades), suas características, os dados de produção e os potenciais a ser explorado. Por meio da ferramenta é possível incluir tudo que o agricultor repassa, área cultivada (hectares), área total da propriedade (hectares), animais. O PRONAPP auxilia ainda no planejamento, direcionamento e controle de demandas diárias da secretaria.

Funciona como um prontuário eletrônico dos agricultores, uma forma de registrar o que a secretaria de Desenvolvimento Rural oferta para os agricultores do município e no final de todo o cadastro é possível também emitir declarações.

O aplicativo dispõe de uma loja virtual que permite aos produtores, proprietários e prestadores de serviços expor seu produtos e serviços, de forma a facilitar e intensificar as relações comerciais.

O atendimento na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural é realizado de segunda feira a sexta feira, das 7h às 13h, localizada no Largo do Futebol, 16, Baixa do Meio. Ou pelo WhatsApp (94) 99982-7721. Asscom/PMG