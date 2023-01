Secretaria de Educação anuncia período de matrículas para o ano letivo 2023

A Prefeitura de Guamaré, por meio da Secretaria Municipal de Educação, já iniciam na próxima semana o período de matriculas, e renovação para os alunos da rede pública de ensino.

O período de renovação de matrículas para os alunos que já estudam na rede municipal começa nesta segunda-feira (09), e segue até o dia 13 de janeiro.

Na semana posterior, no período de 16 a 19 de janeiro, será a vez das matrículas para os alunos novatos.

Veja as datas:

09 a 13 de janeiro – Renovação

16 a 19 de janeiro – Novatos

Documentação:

Estudantes

02 fotos 3×4 – Cópia da certidão de nascimento ou casamento – Cópia do RG e CPF – Cópia do cartão do SUS – Cópia número do NIS – Cópia do cartão de vacina atualizado – Cópia do titulo de eleitor (a partir de 16 anos de idade) – Cópia do comprovante de quitação militar (a partir de 18 anos) – Cópia do laudo médico (alunos com deficiência).

Responsáveis

Cópia do RG e CPF – Cópia do comprovante de residência atualizado.

Fique atento aos prazos e documentos necessários. Pois as matrículas ocorrerão nas próprias unidades escolares de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h.