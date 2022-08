Secretaria de Educação promove capacitação para professores da EJA

A Prefeitura de Guamaré, por meio da Secretaria de Educação e Cultura, promoveu junto a Coordenação da EJA – Educação de Jovens e Adultos, uma formação com os professores do 2° seguimento, correspondente aos anos finais do Ensino Fundamental das Escolas Municipais Maria Madalena e Benvinda Nunes Teixeira.

O encontro possibilitou a integração entre os docentes das duas escolas, a coordenação da EJA e a Secretaria Municipal de Educação. Na ocasião foram realizadas diversas atividades com música, dança, poesia e cordel. Além de diálogos e troca de experiências sobre os alunos e suas aprendizagens.

“A gestão municipal investe em capacitação continuada dos profissionais, com o objetivo de oferecer uma educação pública cada vez melhor à população. A Educação de Jovens e Adultos de Guamaré vem apresentando resultados excelentes em todos os segmentos. Isso é fruto da dedicação dos profissionais e da coordenação que reflete no avanço dos alunos”, ressaltou o Secretário Municipal da Educação, Renato Dantas.