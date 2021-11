Secretaria de Esporte segue com atividades e aposta em nova modalidade

Começou na última quarta-feira, 10, a 1ª edição do Circuito de Queimado. O evento é realizado pela primeira vez no município e acontece devido ao crescimento dessa modalidade entre os desportistas locais.

A secretária de Esporte, Lazer e Juventude, Larissa Mayara acreditou no potencial da competição e fez uma aposta que deu certo. A primeira etapa já foi realizada em Baixa do Meio e a segunda na comunidade de Lagoa Seca.

Nesta sexta-feira, dia 12, a terceira etapa será realizada em Guamaré, a partir das 17 horas. Dez equipes estão participando do evento, cinco na disputa no masculino e cinco no feminino.

A disputa envolve todos contra todos “em suas respectivas modalidades”. As duas equipes que mais pontuarem nas três etapas farão a grande final no feminino e no masculino.