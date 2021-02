Secretaria de Esportes retoma projetos obedecendo às restrições impostas à prática esportiva

Bem sabemos que o exercício físico melhora a imunidade e a saúde em geral. Porém, com a pandemia do coronavírus, muitas desportistas que praticavam atividades de forma regular deixaram de fazer, ou diminuíram sua frequência e intensidade, diante das restrições impostas à prática esportiva.

Pensando nisso, a Prefeitura de Guamaré, através da Secretaria Municipal de Esporte, tem se adaptado aos programas de todas as modalidades esportivas para esse novo momento em que estamos vivendo, reforçando e colocando em prática a necessidade dos projetos de funcionar, tomando todas as cautelas que a situação ainda pede em combater a pandemia.

A prática de esporte ainda é uma aliada para o bem estar de crianças, jovens, adultos e idosos. Sem perder a essência e os objetivos principais como, por exemplo, despertar talentos, promover a socialização, disciplina e principalmente a saúde física e mental.

A praça poliesportiva e convivência do Conjunto Vila Maria, tem sido uma das alternativas, pois se trata de um espaço adequado para a prática esportiva nesse modelo de treinamento.

O local além de ser um ambiente urbanizado com quase 10 mil metros quadrados. Os alunos de Taekwondo do projeto formando campeões estão treinando no lugar melhor, ao ar livre. O espaço ainda dispõe de dois campos para futebol society, uma quadra de beach soccer, uma quadra de vôlei de praia e um equipamento para a prática de skate.

