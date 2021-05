Secretaria de Indústria disponibiliza atendimento na Sala do Empreendedor com apenas um Click

A Prefeitura de Guamaré, através da Secretária Municipal de Indústria, Comércio, Serviços, Energia e Projetos Especiais, disponibiliza atendimento na Sala do Empreendedor com apenas um Click para melhor atender os microempreendedores do município.

O canal é um espaço de atendimento disponibilizado no SITE da prefeitura que reúne diversos serviços em único local.

A Sala do Empreendedor é o resultado da parceria entre o SEBRAE e Prefeituras Municipais, em conformidade com a Lei Complementar 123/2006.

Ela foi desenvolvida para melhorar e simplificar o ambiente de negócios em todo Estado, atuando lado a lado com as administrações municipais, oferecendo apoio para pequenos negócios. Tudo o que você precisa para fazer o seu negócio seguir em frente, de um jeito simples e prático.

Clique aqui e veja os serviços oferecidos:

https://guamare.rn.gov.br/sala-do-empreendedor/

(Visited 2 times, 4 visits today)