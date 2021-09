Secretaria de Meio Ambiente promove ação de conscientização em Baixa do Meio

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo tem atuado em várias frentes com objetivo de proteger os ecossistemas. A última ação de conscientização ambiental aconteceu no distrito de Baixa do Meio.

Na oportunidade foi desenvolvido um trabalho educativo e de conscientização, com a entrega de contêiner (lixeiras), mais panfletagem, colagem de cartazes educativos e a entrega de desentupidores de ralos para restaurantes, lanchonete e escolas.

Além da Semurb, a iniciativa contou com o apoio das secretarias municipais de Obras e Transporte, com a colaboração da empresa MB Limpeza Urbana.