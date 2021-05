Secretaria de Obras tem atendimento via WhatsApp para melhor atender a população

A Prefeitura de Guamaré, através da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos agora conta com mais uma ferramenta de atendimento à população. (84) 999826613 disponibilizado para recebimento de mensagens via WhatsApp.

O objetivo é estar ainda mais próximo da população e atender as demandas. São diversos serviços atendidos pela Secretaria, entre elas está na manutenção de vias, infiltrações e captação de água, travessas e tubulações, serviços de hidrojato, conserto de calçamento, roçada, varrição mecanizada e pintura de meio fio, tapa buracos, iluminação pública, dentre outros.

A Secretaria recebe em média 40 ligações diárias onde são registradas as solicitações de serviços da população, desde que o serviço foi implantado.

O atendimento ocorre das 7h00m às 13h de segunda a sexta-feira. Além do telefone, as solicitações também são realizadas via internet através dos canais oficiais da Prefeitura.

Através deste aplicativo as solicitações agora podem ser acompanhadas de anexos, como fotos e vídeos, o que vai facilitar no reconhecimento do problema e localização precisa da área.

Outro diferencial da novidade é que o telefone da secretaria de obras estará disponível 24h aberto a registros, inclusive durante os finais de semana e feriados, com prioridade a assuntos emergenciais fora do horário comercial.

“O principal objetivo é proporcionar um melhor atendimento a população. A tecnologia está aí para melhorar nossa comunicação e torná-la mais eficiente”, Disse o Secretário Obras, Artur Teixeira.

(Visited 20 times, 20 visits today)