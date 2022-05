Secretaria de Pesca apresenta projetos desenvolvidos da pasta aos vereadores

Na manhã de hoje (24), na sala de das comissões da Câmara Municipal de Guamaré, foram apresentados dois projetos desenvolvidos pela Secretaria de Pesca e Carcinicultura.

Abrindo a reunião a Secretária Silvone Almeida, apresentou toda a Equipe da Secretaria de Pesca e Carcinicultura e falou também da importância da apresentação dos projetos para os Legislativos.

A primeira apresentação foi o projeto OSTRA que vem sendo desenvolvido pela Secretaria de Pesca e Carcinicultura, onde já foram feitos vários estudos de desenvolvimento que apontaram a cidade de Guamaré como promissora para o desenvolvimento de cultivo de ostras. O projeto foi apresentado pelo Técnico em recursos pesqueiro Erik Ptrick, que falou dos estudos e a viabilidade do projeto para o município.

Em seguida foi apresentado o projeto INTERTRAVADO, que são tijolos confeccionados com substrato extraído da casca do marisco. O projeto foi apresentado pelo senhor Carlos Gutemberg, Coordenador Geral de projetos, que falou da problemática referente as cascas dos búzios que estão causando assoreamento do Rio e outros problemas ambientais. Na ocasião o mesmo falou do desenvolvimento do projeto e todo o processo de confecção dos tijolos.

Pedindo a oportunidade da palavra, o Senhor Mauro Rebouças, procurador da Câmara, falou da importância do substrato extraído da casca do marisca para a indústria como fonte de cálcio e também falou da importância do substrato para compor a ração animal e adubo agrícola.

Por fim, a Secretária Silvone Almeida encerrou a reunião pedindo o apoio do legislativo nos projetos apresentados e disse ainda que os projetos serão de grande importância para os pescadores e marisqueira, como também para o desenvolvimento do município de Guamaré.

Nota do Blog

Parabéns secretária Silvone Almeida, sua gestão começou nos dando um bom exemplo, não só aos vereadores, mas a população.