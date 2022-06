Secretaria de Pesca e Carcinicultura de Guamaré realiza atividades em alusão ao Dia do Pescador

A secretaria municipal de Pesca realizou de 11 a 15 de junho uma série de atividades voltadas para a comunidade pesqueira do município de Guamaré. A programação é alusiva ao Dia do Pescador celebrado na data 29 de junho por ser dia de São Pedro, o apóstolo pescador e que também é padroeiro dos pescadores.

A Semana do Pescador teve como tema: “Resgatando e valorizando o pescador guamareense” e teve como objetivo promover a profissionalização dos pescadores com atualização de técnicas de manipulação segura do pescado, cultivo de ostras, riscos do peixe-leão, ergonomia no trabalho (lesão por esforço repetitivo) entre outros temas.

A ação contou ainda com a parceria da Capitania dos Portos, projeto Cetáceos da Costa Branca, Instituto Federal do Rio Grande do Norte (IFRN), secretarias municipais de Segurança Pública e Meio Ambiente.