Secretaria de Saúde de Guamaré alerta sobre os cuidados com a dengue

A Secretaria Municipal da Saúde de Guamaré alerta a população para redobrar a atenção no combate ao mosquito da dengue, o Aedes aegypti. Em 2019, apesar de todo os esforço da gestão municipal no controle das arboviroses (doenças causadas pelos chamados arbovírus, que incluem o vírus da dengue, Zika vírus, febre chikungunya e febre amarela), o município não ficou de fora das estatísticas da secretaria estadual se saúde.

Todos os bairros e comunidades de Guamaré estão sendo vistoriados. Geralmente, a maioria dos focos é encontrada em pontos mais propensos, como borracharias, comércios de sucata, depósitos de materiais sem utilidade e nos quintais e terrenos baldios.

Segundo o Secretário Municipal de Saúde, Fabrício Morais, a Secretaria de Saúde realiza constantemente ações educativas para a conscientização da população sobre os cuidados para evitar a formação do criadouro do mosquito. “É uma guerra e precisamos da ajuda de todos para enfrentá-lá”, concluiu.

Seguem algumas dicas:

-Lave diariamente o pote de água dos animais de estimação;

-Caso tenha pneus velhos em casa, guarde-os em locais secos e cobertos;

-Garrafas vazias devem ser guardadas com o gargalo virado para baixo;

-Mantenha a caixa d’água bem tampada;

-Escorra a água dos vasos de flores e preencha os pratinhos com areia;

-Mantenha o lixo ensacado e vedado, até o momento da coleta;

-A piscina deve ser mantida limpa e com água tratada.

