Secretaria de Saúde realiza reunião de planejamento com o novo secretário

Secretaria Municipal de Saúde de Guamaré (SMS) realizou na última terça-feira (10), a 1ª Reunião de trabalho do ano de 2023 com coordenadores e diretores.

Na ocasião, o novo gestor da pasta, Fabrício Morais, destacou o compromisso com o desenvolvimento e manutenção dos serviços de saúde de maneira eficaz e célere. “Reunimos as equipes para traçar as metas e estratégias para o ano de 2023. Os serviços de Saúde de Guamaré são referência no estado e nossa missão é manter os serviços no patamar de excelência que o povo guamareense merece”, ressaltou.

Entre os temas debatidos, a equipe tratou sobre a construção do Relatório Situacional da SMS/Guamaré para a partir dele estruturar o plano de ação para os próximos anos de governo.