Secretaria de Segurança do RN convoca 400 aprovados no concurso da Polícia Civil para curso de formação

A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Rio Grande do Norte (Sesed) convocou 400 aprovados no concurso da Polícia Civil para o curso de formação.

A lista dos convocados foi publicada no Diário Oficial do Estado nesta quinta-feira (12).

Confira AQUI.

Deste total, foram chamados 300 aprovados no cargo de agente de polícia civil substituto, 50 delegados e 50 escrivães. G1/RN.

Confira o edital de convocação