Secretaria de Segurança emite nota a população de Guamaré

A Secretaria Municipal de Segurança, Defesa Social e Patrimonial de Guamaré, vem através desta nota publica informar à população guamareense, que mediante alguns rumores de desordem e atentados à ordem pública, através de áudios e textos nas redes socais, propagada nesta quinta-feira (06), algumas medidas foram tomadas para manter a ordem pública junto as forças de segurança.

A Polícia Militar, Guarda Civil Municipal, e a Policia Civil já foram informadas dos fatos, e estão atentos a qualquer ocorrência. Intensificando o trabalho Investigativo e o patrulhamento preventivo e ostensivo, para garantir e manter a sensação de segurança a cada cidadão de bem.

A secretaria de segurança do município orienta a população que seja cautelosa na divulgação de fatos, sejam nas redes sociais ou nos grupos de WhatsApp. Evitem propagar informações falsas nas redes que não constam nas ocorrências policiais, para não incitar o medo e o caos na cidade.

Quaisquer informações sobre ocorrências a secretaria informa que serão transmitidas pelos veículos de comunicação do Estado, como também pelos canais oficiais da Prefeitura de Guamaré, através da Secretaria Municipal de Segurança, Defesa Social e Patrimonial, para que o cidadão esteja resguardado de falsas informações.

“Asseguro a você, cidadão guamareense que as forças de segurança do município estão nas ruas 24 horas por dia, seja na sede, como em Baixa do Meio, maior distrito do município, e demais comunidades da zona rural. As equipes continuarão realizando o policiamento ostensivo e preventivo fardado. Reafirmo: São áudios e textos fraudulentos que só querem criar desordem no meio da população. Confie nos agentes da Policia Militar, Guarda Municipal e Policia Civil”, finalizou Cabral, secretário de segurança de Guamaré.