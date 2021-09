Secretaria de Turismo apresenta equipamentos do Centro de Convenções de Guamaré

Equipado com aparelhos de ar-condicionado, no início da atual gestão municipal, o Centro de Convenções Vicente de Brito Miranda, ganhou novos equipamentos, entregues nesta quarta-feira, 15, pelo prefeito de Guamaré, Eudes Miranda e a Secretária de Turismo do município, Mohana Freitas.

Durante visita técnica ao espaço, localizado na Orla de Aratuá, a secretária de turismo apresentou as novas poltronas, adquiridas pela prefeitura para o Centro de Convenções. “Com a climatização e a aquisição de mobília, podemos agora sediar eventos a nível regional e estadual”, acrescentou a Mohana Freitas.

Durante o evento, se apresentaram o grupo Tamanco de Pau, com coco de roda e ainda, os músicos Pablo e Bruninho Lins. Um vídeo institucional foi exibido com os atrativos turísticos do município.

Além do prefeito e da Secretária de Turismo, o evento foi prestigiado com a presença da imprensa local e dos vereadores: Diego de Lisete, Eliane Guedes, Edinor Albuquerque, Carlos Câmara e Miranda Júnior. Secretários de outras pastas do governo municipal também visitaram o espaço.