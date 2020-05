Secretaria de Turismo informa linha de crédito com carência ampliada para profissionais da cadeia turística

Com os efeitos da pandemia do novo coronavírus (COVID-19), a indústria do turismo no Brasil perdeu cerca de R$ 14 bilhões e tem afetado hotéis, pousadas, restaurantes e, claro, profissionais autônomos formais e informais que atuam no setor.

Diante deste cenário preocupante, a Prefeitura de Guamaré, através da Secretaria Municipal de Turismo vem divulgando linhas de crédito para o setor, a exemplo da iniciativa da Agência de Fomento do RN (AGN-RN), que criou condições especiais de crédito para profissionais do turismo potiguar.

A Secretária Municipal de Turismo, Mohana Freitas, lembra que os profissionais formalizados, ou seja, que possuem registro como Microempreendedor Individual e estiverem inseridos no Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos do Mtur (Cadastur) terão acesso ao programa Microcrédito do Empreendedor Potiguar com direito a crédito de até R$ 12 mil e uma carência de até seis meses para realizar o pagamento.

O cadastro é gratuito e pode ser realizado no endereço eletrônico www.cadastur.turismo.gov.br. Os profissionais que atuam no setor de maneira informal, passarão a ser beneficiados com um novo limite de crédito e uma carência ampliada dentro do programa. “Antes com valores de financiamento de até R$ 3 mil e carência de três meses, o limite passou até R$ 6 mil e a carência ampliada para seis meses. Esses profissionais precisarão comprovar a atuação no segmento”, destacou Mohana.

O prazo para quitação das parcelas é de 12 meses para informais e de 24 meses para os profissionais formalizados. A taxa de juros varia de 1,5% a 1,7% ao mês a depender da natureza do financiamento. O cliente que efetuar o pagamento em dia terá um bônus de adimplência, ou seja, os juros serão subsidiados pela própria Agência e não serão cobrados.

No ano de 2019, o município de Guamaré já havia buscado parceria com a AGN para o fomento da cadeia turística local e o apoio a microempreendedores. Para mais detalhes sobre as condições de financiamento, o interessado deve entrar em contato pelo telefone (84) 3232-6106 ou enviar mensagem por Whatsapp para 84 99607-1360. É possível também obter informações através do email micro@agnrn.com.br ou no site www.agnrn.com.br.

