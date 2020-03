Secretaria de Turismo promove café da manhã em homenagem ao Dia da Mulher

A manhã de hoje começou especial para as servidoras públicas de Guamaré, que trabalham na secretaria de turismo, e as demais que prestam seus serviços nas secretarias no centro administrativo.

Em comemoração ao Dia 8 de Março, Dia Internacional da Mulher, a secretária de turismo, Mohana Arnoud, realizou um café da manhã recheado de homenagens para as mulheres maravilhas que fazem administração.

Mohana lembrou que a mulher tem um papel fundamental na sociedade e no crescimento do município. “É uma alegria estar com vocês nessa manhã de comemoração ao Dia Internacional da Mulher. Quero de forma especial dar os parabéns a todas as servidoras municipais”, afirmou.

