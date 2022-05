Secretário Adjunto de Guamaré sofre tiro de raspão na cabeça em tentativa de assalto em Taipú

Por volta das 04h00 da madrugada de hoje (24) na Rodovia BR-406, no quebra-molas da entrada da cidade de Taipú, ocorreu uma tentativa de assalto a um motorista conhecido que passava identificado por Rosendo Ferreira, que é secretário Adjunto da Secretaria de Articulação na prefeitura de Guamaré.

Rosendo vinha de Natal para Guamaré no veiculo acompanhado da sua esposa Maria de Souza, mas conhecida por Pretinha, ele trafegava na BR e quando freou para passar no quebra-molas, foi abordado por assaltantes que saíram de dentro do mato, mandando-o parar, e como não foram obedecidos pelo motorista, passaram a atirar, atingindo a vítima na cabeça de raspão.

Após o atentado os meliantes se evadiram sem ser identificados, e o motorista atendido no Hospital Municipal de Taipú, que fica a poucos metros do local do atentado, e segundo informações apesar dos disparos em ter atingido na região da cabeça, a vítima passa bem e não corre risco de morte.

Moradores da região vêm alertando há muito tempo os motoristas que trafegam na área para evitarem viajar no período noturno, pois têm sido constantes os assaltos e tentativas de assaltos, notadamente no trecho compreendido entre as cidades de Ceará Mirim e Taipú.

O caso foi registrado na policia civil que investigará o caso, e segundo informações, o patrulhamento será intensificado na área.