Secretário da Saúde se emociona ao lembrar da luta e das 1.401 vidas que já foram salvas da Covid em Guamaré

O secretário de saúde de Guamaré Fabrício Morais se emocionou durante sessão solene na Câmara de Vereadores, realizada nesta sexta-feira (7), ao lembrar que 1.401 vidas já foram salvas da Covid-19 no município de Guamaré.

O evento foi dedicado à homenagem aos profissionais da saúde que trabalham na linha de frente ao combate a pandemia, no dia que a cidade comemora 59 anos de sua Emancipação Política.

Durante o discurso, Fabricio agradeceu e salientou o trabalho incansável dos profissionais da área da saúde que lutam diuturnamente pela vida dos pacientes. “Quero agradecer a todos os profissionais de saúde que estão a 14 meses lutando para salvar vidas. Agradeço do ASG ao médico, todos foram e são muito importantes no combate dessa epidemia da Covida-19. Quero frisar o modelo de Gestão do ex-prefeito Adriano, e do atual prefeito Eudes, nos dando autonomia de conduzir a secretaria de saúde, e nos colocando a disposição de tudo que é possível para que agente pudesse enfrentar esse momento tão dificil”. Comentou.

Emocionado, ele disse ainda que “a pandemia é uma doença que ainda não tem precisamente um remédio para curar, e para isto foi preciso driblar, conhecer em todo o momento o processo tão desafiador. Um desafio grande e de muita responsabilidade, mas cada servidor, cada profissional de saúde deu e está dando o seu melhor de si nesse momento tão critico”. Frisou.

“Graças a Deus a vacina chegou a Guamaré, e estamos vacinando a população cumprindo os protocolos do ministério da saúde por idade e prioridade. Estamos na batalha junto com toda equipe, a secretaria de saúde ao longo dessa pandemia tem enfrentado algumas dificuldades, mas senhores vereadores, nós não descansamos um minuto sequer, e graças a Deus já conseguimos salvar 1.401”. Nesse momento o secretário se emocionou, e foi reconhecido, e aplaudido pelo os vereadores e o público presente.

Nota do Blog

Desde o início da pandemia de coronavírus muitos secretários de saúde por este Brasil a fora não suportaram a pressão, e a grande responsabilidade. Acabaram jogando a toalha no meio da batalha, uns foram exonerados antes, mas numa pequena pesquisa a maioria pediu demissão do cargo por não suportar o peso da responsabilidade.

O secretário de saúde do município de Guamaré é um sobrevivente, sua emoção durante seu discurso na câmara, retratou a luta diária da secretaria de saúde junto com os profissionais para salvar vidas.

Fabrício reconheceu de público o apoio dado a ele do ex-prefeito Adriano Diógenes, e o apoio do atual prefeito Eudes Miranda. A frente da secretaria de saúde, ele tem procurado dar o melhor de si, ao ponto de ultrapassar mais de 1.400 vidas já salva durante a pandemia, isto já o credencia.

