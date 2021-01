Secretário de Obras acompanha serviços no canteiro de obras da Praça de Salina da Cruz

Os moradores da comunidade de Salina da Cruz, em Guamaré, comemoram o início das obras de uma moderna praça poliesportiva na localidade. Esta semana, o novo Secretário de Obras do município, Artur Teixeira visitou o canteiro de obras, para fiscalizar o andamento dos serviços.

A obra que tem previsão de entrega para abril de 2021, está orçada em R$ 1.037.946,84 (um milhão, trinta e sete mil, novecentos e quarenta e seis reais, e oitenta e quatro centavos). O equipamento de lazer e convivência está sendo construído na Avenida Primavera, na entrada da comunidade.

O projeto de construção da praça e área poliesportiva em Salina da Cruz, idealizado ainda na gestão do então prefeito Hélio Willamy, teve andamento na gestão do então prefeito Adriano Diógenes, e se concretiza agora no governo do prefeito interino, Eudes Miranda. O projeto arquitetônico é assinado pelo arquiteto do município e atual secretário de Obras, Artur Teixeira.

As obras iniciariam neste mês de janeiro, já com a nova gestão. Ao assumir a Prefeitura de Guamaré em 1º de janeiro, o prefeito interino Eudes Miranda recomendou a empresa vencedora da licitação, que optasse pela contratação de trabalhadores do município, a partir da montagem do canteiro de obras.

“É uma preocupação nossa dar andamento aos projetos que encontramos. Em relação às obras, a orientação para a nossa equipe, é que seja aproveitada ao máximo a mão de obra local”, concluiu o prefeito, otimista quanto à conclusão do projeto que representa uma conquista importante para comunidade de Salina da Cruz.

