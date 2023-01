Secretário que deixou RN entre piores ensinos do país assume cargo no MEC

O ministro da Educação Camilo Santana (PT) empossou nesta sexta-feira (6) os novos integrantes da equipe de sua pasta. Entre eles está o ex-secretário de Educação do governo Fátima (PT), Getúlio Marques, que comandará Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação (MEC).

Durante o primeiro mandato de Fátima Bezerra no governo do RN, tendo Getúlio como secretário de Educação, o RN ocupou os últimos lugares nos rankings de ensino no país – no ensino médio foi o último lugar.

A governadora Fátima Bezerra elogiou a escolha de Getúlio para o cargo no ministério: “Muito feliz com a nomeação do professor Getúlio Marques como Secretário de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação. Com seu talento, competência e compromisso vai ser um importante colaborador nessa missão de reconstrução da agenda da educação, tão estratégica para o desenvolvimento do nosso país. Valeu Ministro Camilo Santana por reconhecer a dedicação e qualidades do professor Getúlio Marques”, escreveu a governadora.

Com informações do blog Saulo Vale