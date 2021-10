“Seguirei sozinho, com minhas ideias e meus ideais”. Disse vereador Leandro

Um vídeo publicado nas redes sociais e grupos de WhatsApp pelo o vereador Leandro Felix (MDB), tá dando o que falar, pois ele demostra claramente que decidiu jogar a tolha, abandonar o barco, sair da tropa, e deixa de fazer parte da base de sustentação do governo na Câmara Municipal.

A decisão tomada pelo vereador pegou muita gente de surpresa na tarde desta sexta-feira (22), outras já esperavam essa atitude diante de sua ausência e de seu silêncio. O parlamentar é filiado ao MDB, e faz parte da mesa diretora do legislativo como 1º secretário.

No governo, ele dispõe de algumas indicações de cargos comissionados que é de conhecimento público, inclusive, a pasta da secretaria de agricultura, é ocupada por sua esposa, Camila Souza, desde janeiro deste ano.

Para ficar mais claro sobre seu pronunciamento no vídeo publicado, e que ainda está gerando algumas dúvidas, o blog decidiu ligar para o vereador Leandro Felix, que prontamente nos atendeu e respondeu nossas perguntas.

O vereador reafirmou ao portal sua decisão de não fazer mais parte do governo, e de nenhum grupo político, e que estava deixando o grupo que fazia parte com o sentimento do dever cumprido onde ainda conseguiu passar dez meses.

Disse ainda que a decisão tomada foi pensada, que está tranquilo, sereno, pesando no hoje e no amanhã, que foi eleito pelo o povo, que se sente sozinho lutando pelo o povo, que podem lhe tirar tudo, menos o seu conhecimento, pois nada irá impedi-lo de continuar trabalhando pela população.

Perguntado sobre os cargos que ainda tem no governo, ele disse que são poucos, mas que já foram colocados hoje mesmo à disposição do governo para exoneração no gabinete do prefeito, inclusive a pasta da secretaria de agricultura.

Por fim

O vereador termina o vídeo sem citar nomes, e diz que respeita o posicionamento de cada um, mas esse era o dele e não abria mão.

Que seguia seu mandato sozinho com suas ideias e com seus ideais ao lado do povo, sem mencionar qual será seu futuro de hoje em diante na Câmara Municipal.

