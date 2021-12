Segurança Pública: Destacamento da PM de Guamaré se transforma em Pelotão de Polícia Militar

A governadora Fátima Bezerra oficializou, por meio de decretos, a criação de novas Unidades para a Polícia Militar, que passa a contar com mais Batalhões e Companhias Independentes, com isso reorganizando a divisão territorial por Unidades Operacionais da Policial Militar.

Os documentos foram assinados na presença do vice-governador Antenor Roberto, do Secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social (Sesed), Coronel Francisco Araújo e do Comandante Geral da Polícia Militar do RN, Coronel Alarico Azevedo.

A cidade de Guamaré foi comtemplada com a mudança de Destacamento PM para Pelotão de Policia Militar, através do Decreto Nº 31.153, de 03 de dezembro de 2021, que reorganizou a estrutura da 1ª Companhia Independente de Polícia Militar – 1ª CIPM, com sede na cidade de Macau.

Essa medida vai proporcionar uma atuação mais estratégica e específica na cidade e região que abrange o Pelotão, a fim de garantir o fortalecimento das ações integradas de segurança entre as cidades de Guamaré, Galinhos e Pedro Avelino.

Segundo o Subtenente da PM – Jhonny Cruff, o destacamento policial da cidade passa a se tornar, com essa medida do governo do estado, Pelotão PM que irá abranger as cidades de Guamaré, Galinhos e Pedro Avelino. “Era um sonho antigo e que agora recebeu o reconhecimento do governo do Estado e do Comandante Geral da PM, e hoje passa a ser Pelotão de Militar de Guamaré”. Comentou.