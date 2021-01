Segurança Pública: Policia Militar realiza Blitz na entrada da cidade

Na tarde desta quarta-feira (06) a Polícia Militar de Guamaré sob o comandando do Sargento Jhonny Cruff, com o apoio de vários policiais, realizou uma blitz na entrada da cidade. Os agentes pararam os motoqueiros que insistem em andar sem os equipamentos de segurança necessários.

A importância destas operações é também inibir a presença de marginais, assaltantes da região e coibir a circulação de motos e carros com documentos obrigatórios em atraso, e, principalmente, passar mais segurança aos moradores do distrito.

A ação da PM tem como objetivo combater a criminalidade e manter a segurança da população, tendo como objetivo não de reprimir o cidadão de bem, mas apreender armas, drogas e veículos roubados.

Os agentes orientaram a população quanto à segurança no transito, principalmente ao uso do cinto por parte dos motoristas e do capacete por parte dos motoqueiros.

