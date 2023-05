Selo Município Amigo da Vacina será entregue no próximo dia 8

Os Municípios que cumpriram a cobertura de imunização contra a poliomielite de crianças receberão o selo “Amigo da Vacina” no próximo dia 8 de maio. A solenidade ocorrerá a partir das 14h30, na sede da Procuradoria-Geral de Justiça, em Natal.

O reconhecimento é uma ação da campanha interinstitucional Incentivo à Vacinação Infantojuvenil. A campanha, e a consequente entrega do selo “Município Amigo da Vacina”, é fruto do trabalho desempenhado pelo Ministério Público do Rio Grande do Norte (MPRN), do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte (TJRN), do Ministério Público Federal no Rio Grande do Norte (MPF/RN), do Tribunal de Contas do Estado (TCE), do Ministério Público do Trabalho no Rio Grande do Norte (MPT/RN) e da Defensoria Pública do Estado e a Ordem dos Advogados do Brasil no Rio Grande do Norte (OAB/RN), para reverter a baixa taxa de imunização do público infantil potiguar.

A campanha foi lançada em outubro do ano passado, aproveitando o mote do Dia Nacional da Vacinação, em 7 de outubro, e conta com o apoio do Conselho Regional de Medicina do RN (Cremern), da Sociedade de Pediatria do RN e da Sociedade Riograndense do Norte de Infectologia.

Assim, as instituições buscaram reforçar, conscientizar, informar e estimular a sociedade e os Municípios sobre a importância de atualizar as cadernetas de vacinação de crianças.

Na prática, foi um incentivo para que as gestões públicas procurassem concentrar esforços nos últimos seis meses para atingir a marca de imunização de 95% da população alvo da vacina contra a poliomielite. Fonte: MPRN