Sem abrigo, Mototaxista improvisa com papelão em ponto de parada em Guamaré

Hoje me deparei com um fato no mínimo inusitado e triste que muito me chamou atenção como cidadão e imprensa local, ao lado da Creche Olindina Vieira da Câmara Olegário, que fica localizada no conjunto Vila Maria.

Um pai de família que trabalha na cidade como Mototaxista para sustentar sua família, estava se abrigando debaixo de um pedaço de caixa de papelão, para se proteger do sol escaldante e ganhar seu pão de cada dia.

Fiquei curioso, me aproximei e perguntei o porquê ele estava ali se submetendo a isto, e o porquê ele não procurava uma árvore em lugar próximo para se abrigar.

Ele disse que o abrigo no local faz tempo que não tem a cobertura, e ele precisava ficar naquele lugar para não perder passageiro, como professores ou pais de alunos que saem da escola naquele horário.

A falta de um abrigo nesse período de calor extremo onde a cidade atinge até 39º graus, vem castigando cruelmente esses trabalhadores, não somente na parada perto da creche, mas em vários outras paradas espalhadas na cidade vivem o mesmo dilema.

O sol prejudica não somente ao veiculo, mas o condutor e o passageiro, pois é bastante desconfortável para os clientes que sentam nesses veículos molhados pela ação da chuva ou excessivamente quente pela ação do Sol como registrado por nossas lentes.

Eu não sei de fato qual a secretaria do governo responsável pela manutenção e cuidados dos pontos de parada espalhados no município, mas seja qual for, estes pontos precisam de um olhar em tempo, pois quem entra e saem da cidade já observou que há apenas ferros armados e se enferrujando, e paradas de abrigo sem cobertura deixando o cidadão e o trabalhador exposto ao sol.