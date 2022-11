Sem investimentos da prefeitura, onda de insegurança cresce em Macau e viatura do DEMUT é incendiada na madrugada

Perto de R$ 700 mil é média da bagatela que a Prefeitura de Macau tem pago todo mês para a empresa que recolhe o lixo da cidade, enquanto o noticiário diário e os grupos de WhatsApp dão conta do estado de abandono da segurança pública no município salineiro.

Somente nos meses de agosto, setembro e outubro, o contrato ultrapassou os dois milhões, alcançando o valor exato de R$ 2.205.913,29, o que significa uma média mensal de R$ 736 mil reais.

Enquanto isso…

Uma viatura do DEMUT – Departamento Municipal de Trânsito de Macau, foi incendiada na madrugada desta terça-feira (15), por vândalos. O veículo estava estacionado em frente à base da Guarda Municipal, localizada na Rua Marechal Deodoro, no centro da cidade.

A viatura ficou completamente destruída pelas chamas, que segundo testemunhas, se alastraram rapidamente. Apesar do risco para a vizinhança, ninguém ficou ferido e nenhum suspeito foi preso.

Há forte suspeitas que a ação tenha sido criminosa e premeditada. Segundo informações colhidas pelo blog, por volta das 00h15min a guarnição da Polícia Militar tomou conhecimento de que a VTR do DEMUT estava em chamas. Os agentes de segurança demoraram cerca de uma hora para conter as chamas.

Ao chegar ao local, a Polícia Militar constatou que o veículo estava em chamas. No momento da ocorrência, a viatura da Guarda Municipal não se encontrava na cidade, segundo informações, a VTR foi acionada para atender uma ocorrência de outro incêndio que estava ocorrendo no final da primeira Ilha de Santana, distrito de Macau.

Ao retornar a cidade, o fogo já tomava de conta da VTR do DEMUT. Ainda não se sabe se as ocorrências têm a mesma ligação, já que na ilha se tratava de lixo e mato queimado.

Como a cidade não tem uma unidade do Corpo de Bombeiros, eles precisaram acionar um carro pipa da prefeitura, mas as chamas foram apagadas pela chuva antes da chegada do veículo.

Uma testemunha que estava próximo ao local do incêndio com a VTR da DEMUT, disse a autoridade policial que ouviu primeiro uma pancada muito forte e em seguida o fogo.

De logo, compareceu o local o CMT da Guarda Municipal, Miguel Júnior, acompanhado do responsável pelo setor de transporte do município, Milton da Eletrosat, além do próprio prefeito da cidade, Dr. Zé Antônio e um dos agentes de trânsito.

A Prefeitura Municipal registrou Boletim de Ocorrência e a 5º Regional da Polícia Civil de Macau, realizará as investigações para elucidar o ato criminoso. Câmaras de segurança localizadas próximo ao local do crime ajudarão nas investigações.

Nota do Blog

A cidade de Macau sente há muito tempo os efeitos da falta de segurança pública. O município é sede de uma companhia da polícia militar, mas o efetivo é pouco para atender uma cidade de quase 33 mil habitantes.

Ainda há quem afirme nos quatro cantos da cidade que há apenas 3 PMs por dia se virando nos 30, tentando dar conta das inúmeras ocorrências.

Falta de parceria

A Prefeitura de Macau não tem convênio firmado com o estado para pagar diárias operacionais e colocar mais PMs nas ruas e com isso garantir a segurança pública que a população tanto espera. Enquanto isso, os comerciantes e a população sofrem com o descaso total na área.

Pelas redes sociais, a população cobra do governo do estado e ao prefeito da cidade que tomem alguma atitude antes da situação ficar insustentável.

O que mais ouvimos nos grupos de WhatsApp da terra das salinas, é o pedido de segurança com o grito de socorro. Diariamente, relatos de assaltos de celulares e nos comércios na cidade, dentre outras ocorrências dão sinais do abandono e a falta de investimento no setor de segurança.

Como não é pecado fazer uma pergunta: quando é que de fato as autoridades vão tomar uma providência para garantir à população a segurança que o povo tanto precisa? Ou o lixo, mesmo sendo também uma questão de saúde pública, vale mais que a segurança do povo?