Semana de Conciliação Trabalhista no RN consegue mais de 7 milhões

Durante a Semana Nacional da Conciliação Trabalhista na Justiça do Trabalho do Rio Grande do Norte deste ano, foram arrecadados R$ 7.126.262,63, valor destinado ao pagamento de dívidas trabalhistas.

Esses valores conciliados beneficiaram 3.656 pessoas, num universo de 816 audiências realizadas durante a Semana, que ocorreu entre os dias 23 e 27 de maio em todo o país.

Os processos acordados estavam nas fases de conhecimento e execução, tramitando tanto na primeira como na segunda instância.

“São resultados muito significativos que demonstram o empenho de todos, magistrados, servidores, advogados e partes em busca de soluções a contento para os envolvidos, o que é o papel da Justiça do Trabalho”, afirmou a presidente do Tribunal Regional do Trabalho (TRT-RN), desembargadora Maria do Perpétuo Socorro Wanderley de Castro.

Semana

A Semana Nacional da Conciliação Trabalhista 2022 teve como slogan ”Conciliar para Recomeçar”. Ela é anual e busca alcançar o maior número de soluções consensuais nos processos em tramitação na Justiça do Trabalho.

A solução consensual de conflitos é uma das principais políticas da Justiça do Trabalho e é incentivada desde o início da tramitação processual.

As tentativas de conciliação ocorrem o ano inteiro, mas, durante a Semana Nacional da Conciliação Trabalhista, a Justiça do Trabalho soma esforços para auxiliar as partes na solução de seus conflitos e, com isso, ampliar o número de audiências de conciliação para alcançar o maior número possível de acordos.