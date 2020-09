Semana de definição das chapas que irão disputar a Prefeitura de Guamaré

Esta semana e inicio da outra será de definições na corrida pela Prefeitura de Guamaré. As candidaturas majoritárias serão todas elas homologadas em convenções partidárias até dia 16.

No sábado, 12, o PSDB confirma a candidatura da vereadora Diva Araújo. Na segunda, 14, o PSC homologará o nome do empresário Mário António, mas conhecido por Marujo.

Na terça, 15, será a vez do MDB confirmar a candidatura do ex-prefeito Hélio Willamy. E na quarta, 16, o SD anunciará o nome do ex-prefeito Mozaniel Rodrigues.

O que concentrará as atenções nesse período é sem duvida a definição dos vices. Até aqui, os partidos que têm pré-candidatos a prefeito não anunciaram os nomes que irão compor as chapas majoritárias, com exceção ao PSBD, que divulgou o nome do ex-vereador Alderi Nunes, que irá compor a chapa de vice com Diva Araújo.

Esse é o cenário no momento. Não deve sofrer grandes alterações, embora em política tudo seja possível, principalmente quando há interesses diversos em jogo.

No mais, a tábua de classificação da corrida pelo Palácio Luiz Virgílio de Brito permanece sem alteração.

Quanto à disputa proporcional, a novidade é que a Câmara Municipal ganhou duas novas vagas. Subiu de 09 para 11 vereadores.

O aumento vai impactar o quociente eleitoral, puxando para baixo. Por gravidade, beneficiará os partidos de menor porte, que passam a ter melhor chance de eleger representantes ao Legislativo.

Dessa forma, é possível projetar que a composição atual da Câmara Municipal de Guamaré deve sofrer mudança considerável. Muitos que têm mandato hoje serão ex-vereadores a partir de 1º de janeiro de 2021.

