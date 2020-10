Semana do Bebê: Nasceu o Bebê Prefeito 2020

Mora em Guamaré, na Rua Rio Miassaba, o Bebê Prefeito 2020. Jônatas Emanuel Rodrigues dos Santos nasceu às 23h04 desta terça-feira, 6, pesando 3,340 kg, medindo 50 centímetros.

Jônatas é filho de Jussier Barbosa dos Santos, 25, e Joyciane Rodrigues da Costa, 24. O Bebê Prefeito nasce de parto normal no Hospital Municipal Manoel Lucas de Miranda pelas mãos da médica, Ana Eulina.

O município de Guamaré é certificado pelo UNICEF e tem o Selo Município Aprovado, conquistado na edição 2013/2016, na gestão do então prefeito Hélio Willamy. A VIII Semana do Bebê começou na segunda-feira, 5, e segue até o dia 12 de outubro com programação transmitida nas redes sociais da prefeitura.

A Semana do Bebê é uma das principais estratégias do UNICEF para assegurar a atenção adequada a crianças de até 6 anos de idade. Tem como objetivo tornar o direito à sobrevivência e ao desenvolvimento infantil uma prioridade na agenda dos municípios brasileiros.

