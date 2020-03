SEMAS incentiva destinação de recursos do IR para o Fundo da Infância de Guamaré

Teve início nessa semana o prazo para envio das declarações do Imposto de Renda 2020, e os contribuintes que optarem pelo formulário completo podem destinar, sem custo adicional, até 3% do imposto devido ao Fundo da Infância e Adolescência (FIA).

Para incentivar as doações, a Secretaria Municipal de Assistência Social em Guamaré em parceria com o Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente está promovendo a divulgação dessa importante iniciativa, que contribui para transformar o destino de crianças e adolescentes.

“O propósito é informar e conscientizar os contribuintes sobre a possibilidade de investir em projetos sociais que beneficiam crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social”, destacou a Secretária Municipal de Assistência Social e articuladora do Selo Unicef no município, Juliana Câmara.

O FIA é um fundo público cujo objetivo é financiar projetos sociais que atuem na promoção e defesa dos direitos da criança e do adolescente. Os recursos são geridos pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (COMDICA), responsável também pela seleção dos projetos contemplados.

“Essa importante iniciativa possibilita a municipalização de recursos que iriam ao tesouro nacional e dá maior autonomia para que o cidadão decida onde e como quer investir seus impostos”, concluiu Juliana Câmara.

