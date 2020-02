SEMAS reúne famílias assistidas por programas sociais em Guamaré

O Centro de Referência de Assistência Social – Cras Centro, reuniu nesta quinta-feira, 06, no Espaço Bouganville em Salina da Cruz as famílias referenciadas pelo equipamento de Assistência Social, que são acompanhadas por meio do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias – PAIF, dentre outros atendimentos oferecidos pela Secretaria Municipal de Assistência Social.

A reunião promoveu um momento de orientações sobre os serviços oferecidos no CRAS, e demais serviços referenciados, com destaque para os Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV, que atende crianças, adolescentes e Idosos.

Na ocasião, as familias foram convidadas a participar do Orla de Férias de Guamaré, que acontece nos próximos dois finais de semana e a realizar as suas incrições para o Carnaval das Crianças, que será realizado com o público PAIF e SCFV. Este ano o carnaval das crianças terá como tema: SCFV na folia.

