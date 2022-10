Senador eleito Rogério Marinho participa de encontro com lideranças e apoiadores em Guamaré

O Senador eleito pelo Rio Grande do Norte, Rogério Marinho (PL), foi recebido na tarde desta quarta-feira (26), pelo presidente da câmara de Guamaré, vereador Eudes Miranda, durante um encontro com apoiadores e lideranças políticas. O encontro aconteceu na Pousada Ebenezer.

Acompanharam o presidente do poder legislativo, os vereadores Tiago de Berg, Manu de Nascimento e Carlos Câmara, juntamente com lideranças políticas e eleitores do presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição.

“Gostaria que o senador eleito pudesse voltar a Guamaré durante um dia de mobilização política, onde sairemos numa carreata, no meio do povo para o senador sentir a energia do nosso povo nas ruas. Quero agradecer em nome dos vereadores e apoiadores a sua visita e parabenizar pela vitória”, destacou Eudes Miranda.

Para o presidente da Câmara Municipal, Guamaré terá a partir de 2023 um senador da república em Brasília que vai ajudar no crescimento da cidade, sendo um interlocutor das mais diversas pautas.

Rogério Marinho discursou aos apoiadores e iniciou sua fala agradecendo os votos obtidos no munícipio, disse ainda que contava com os amigos de Guamaré para ajudar a reverter o cenário do primeiro turno na cidade e no Estado. “Tenho andado pelo o RN e vejo que o povo está atento, o povo sabe da verdade. O presidente Bolsonaro significa a transformação, a modernização do Estado, e, sobretudo, o respeito às famílias brasileiras. O outro lado significa o retrocesso, o atraso, o corporativismo e a apropriação do Estado por um partido político. Juntos, vamos com fé em DEUS reeleger o presidente Jair Bolsonaro, para o bem do nosso Brasil, do estado e de Guamaré”, concluiu.

Veja mais fotos clicando em cima das imagens para poder ampliá-las: