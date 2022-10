Servidores da saúde do RN realizam paralização de 24h nesta quarta-feira, 19

Os profissionais da saúde do Rio Grande do Norte irão paralisar as atividades nesta quarta-feira (19), com duração de 24h.

A mobilização deve atingir os principais serviços de saúde do Estado, sobretudo da capital potiguar. 30% do efetivo será resguardado para o atendimento de casos de urgência e emergência nos hospitais públicos.

A paralisação, aprovada em assembleia, terá ato público na Governadoria às 9h, onde será realizada uma Assembleia da Saúde com indicativo de greve. O objetivo do movimento é cobrar a garantia das seguintes pautas:

– O valor da produtividade;

– Plantões eventuais,

– Implantação da mudança de nível 2021 e 2022;

– Adicional de Insalubridade;

– Lotes da Qualificação e a situação dos aposentados;

– Pagamento integral dos salários no final do mês.

Além disso, também será abordado sobre o orçamento de 2023 para a implementação do Piso da Enfermagem. TN