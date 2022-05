Servidores da UBS-II recebem treinamento de combate a princípios de incêndios

A Prefeitura de Guamaré através da Secretaria Municipal de Segurança vem trabalhando em ações para garantir a preparação dos funcionários públicos para situações de perigo nas unidades.

Foi ministrada na última semana pela equipe da Defesa Civil, uma palestra e treinamento para os funcionários da Unidade Básica de Saúde II, visando instruí-los no combate a princípios de incêndios.

Juntamente com a palestra, a equipe da Defesa Civil realizou o treinamento prático com os servidores, com intuito de ensina-los o manuseio correto de extintores para casos de emergências.