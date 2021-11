Sessão da Câmara: Haverá sessão ordinária nesta terça-feira, 16

EXPEDIENTE:

Leitura e aprovação da ata da última sessão ordinária 09 de novembro de 2021.

Projeto de Lei n° 018/2021 – Altera o nome da Rua Senador Dinarte Mariz, distrito de Baixa do Meio – Guamaré RN para Rua Ver. Claudionor Vieira de Melo, e dá outras providências. De autoria da Câmara Municipal de Guamaré/RN;

Projeto de Lei n° 018/2021 – Que altera a Lei n° 646/2015, dispondo sobre o serviço de acolhimento familiar temporário de crianças e adolescentes em situação de privação do convívio com a família de origem por determinação judicial, denominado serviço família acolhedora. De autoria do Poder Executivo Municipal;

Resposta do Executivo ao Requerimento n° 033/2021 de autoria dos Vereadores: Leandro Félix, Manú de Nascimento e Dedezinho;

Resposta do Executivo ao Requerimento n° 039/2021 de autoria do vereador Tiago de Berg;

Resposta do Executivo ao Requerimento n° 040/2021 de autoria do vereador Edinor de Albuquerque;

Resposta do Executivo ao Requerimento n° 044/2021 de autoria do vereador Tiago de Berg;

Resposta do Executivo ao Requerimento n° 053/2021 de autoria do vereador Gustavo Santiago;

Resposta do Executivo ao Requerimento n° 054/2021 de autoria do vereador Gustavo Santiago;

Resposta do Executivo ao Requerimento n° 063/2021 de autoria do vereador Carlos Câmara.

ORDEM DO DIA:

Requerimento n° 089/2021 – Solicita da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, a implantação de academias na praça da Juventude, em Baixa do Meio, e praça do Vila Maria, em Guamaré. De autoria do vereador Dedezinho;

Requerimento n° 090/2021 – Solicita que seja atendido o pedido dos moradores e agricultores do Assentamento Lagoa de Baixo, o abastecimento de água potável para uso doméstico para moradores do agrovila loteamento. De autoria do Vereador Leandro Félix.

DIEGO MIRANDA FONSECA

Presidente