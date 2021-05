Sessão Ordinária dia 18: Resenha da Câmara Municipal de Guamaré

O Prefeito Eudes Miranda respondeu ofício à casa legislativa, esclarecendo a tramitação de processo, que visa contratar empresa para oferecer o curso GWO. A capacitação permite uma prática de trabalho segura, comum em toda a Indústria Eólica, visando reduzir os riscos e perigos para os trabalhadores. O pleito é um requerimento do vereador Carlos Câmara (MDB).

O vereador Gustavo Santiago (SD), registrou o volumoso número de morte pela pandemia da Covid no Brasil, alertando que a classe política deve ficar atenta, quando for propor mudanças no Plano de Imunização, que acompanha parecer técnico.

O parlamentar do Solidariedade também disse em plenário que o município de Guamaré, segundo documentos que ele avaliou, está cumprindo as normas técnicas do Ministério da Saúde, em relação ao Plano Municipal de Imunização Contra a Covid.

Aprovado por 6 x 5 votos, o requerimento n° 062 /2021, que requer a Secretária de Saúde, a inclusão dos conselheiros tutelares do município no grupo prioritário de vacinação contra a Covid-19, de autoria do vereador Diego de Lisete (MDB).

Aprovado à unanimidade dos votos, o requerimento n° 063/2021, que requer ao chefe do Executivo Municipal, através do setor competente a recuperação da Rua Rio Miassaba, no trecho que corresponde do trapiche até o final da referida, de autoria do vereador Carlos Câmara (MDB).

Nas comunicações parlamentares, o vereador Leandro Felix (MDB), comentou a presença do Ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho em Guamaré, no último domingo, 16. O parlamentar destacou a mensagem otimista do ministro, no sentido de buscar investidores e ajudar a tirar do papel o projeto do Polo Cloroquímico de Guamaré.

Nas comunicações parlamentares, o vereador Dedezinho (MDB), também registrou o entusiasmo do Ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho com o projeto do Polo Cloroquímico de Guamaré, lembrando que o empreendimento poderá elevar o PIB potiguar em até 15% e gerar 25 mil empregos, entre postos de trabalho diretos e indiretos.

Nas comunicações parlamentares, o vereador Thiago de Berg apresentou a reivindicação de um desportista do município, que necessita no momento de uma cirurgia de joelho. Segundo disse, a luta do cidadão pelo acesso ao procedimento médico começou em 2018. Thiago também falou do bloqueio de leitos de UTI/Covid no município.

Nas comunicações parlamentares, o vereador Edinor Albuquerque (MPDB), falou do início das obras de tapa buraco, na RN-401. O parlamentar expos a necessidade da parceria do município para acelerar as obras, que beneficiam diretamente os moradores de Guamaré e Baixa do Meio.

Edinor Albuquerque também falou da audiência do Prefeito Eudes Miranda com o deputado federal, Walter Alves, onde ele participou com a Secretária Municipal de Assistência Social. O parlamentar reforçou a necessidade de emendas, no orçamento da União, para ajudar o município em projetos importantes.

Blog Celso Amâncio

(Visited 15 times, 15 visits today)