Sessão Ordinária Dia 25: Resenha da Câmara de Guamaré

Durante o uso da tribuna, o Vereador Tiago de Berg (SD), anunciou o seu apoio a gestão do prefeito Eudes Miranda (MDB).

Líder do governo na casa legislativa, o vereador Edinor Melo (MDB), esclareceu a polêmica em torno da falta do kit de alimentação escolar. Segundo disse, os alimentos não foram entregues pelo fato do fornecedor alegar estar sem condições de cumprir o contrato de compra dos produtos.

Edinor também esclareceu que o 2º e 3º colocados na licitação já foram convocados, mas também desistiram, alegando o aumento nos preços dos produtos. Ainda de acordo com o parlamentar, uma nova licitação deverá ser feita para garantir a entrega dos kits merenda escolar.

Após a fala do vereador Edinor Melo, o presidente colocou em votação o requerimento da vereadora Elaine Guedes, 064/2021 – que requer o recapeamento das ruas das gardênias e rua das tulipas em Salina da Cruz. A vereadora proponente pediu para fazer a justificativa em bloco, haja vista, outro requerimento de sua autoria também seria lido em seguida e tem o mesmo objetivo.

O outro requerimento também de autoria da vereadora Eliane Guedes (MDB), N° 065/2021 – que requer o recapeamento da rua professor João Batista, foi colocado em discussão, com pedido de aparte do vereador Carlos Câmara, que parabenizou a vereadora pelos representantes apresentados, já declarando voto favorável.

O vereador Edinor Melo também pediu aparte e parabenizou a vereadora, declarando voto favorável. O vereador Manú também parabenizou a vereadora e disse que era favorável aos requerimentos apresentados.

O vereador Miranda Júnior (MDB) também falou da importância dos dois requerimentos e votou favorável. O vereador Tiago de Berg pediu aparte e parabenizou a vereadora, declarando voto favorável.

O vereador Dedezinho (MDB), pediu aparte, elogiou a vereadora pelos requerimentos e disse ser favorável aos dois requerimentos.

O Vereador Leandro Félix (MDB), também parabenizou a vereadora e disse ser favorável.

O presidente da Casa, Vereador Diego Lisete (MDB), colocou em votação os dois requerimentos; 064/2021 e 065/2021, sendo aprovados à unanimidade dos vereadores. Fotos: Alexandre Babosa/ASSECOM-CMG

