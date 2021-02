Sgtº Jhonny Cruff: “Para todo cidadão de bem, servir e proteger, mesmo que não sejamos reconhecidos”

O sargento da PM Jhonny Cruff, responsável pelo o desatamento policial de Guamaré, escreveu um desabafo em sua rede social, após uma publicação com tom de acusação contra o serviço da polícia militar em Guamaré, feita pela cidadã Sandra Teixeira.

Jhonny chegou a dizer que para todo cidadão de bem, servir e proteger, mesmo que não sejamos reconhecidos. Disse que a PM continuará vigilante cumprindo seu dever de defender o cidadão de bem.

Eis a publicação:

Não sou de usar minhas redes sociais para falar sobre meu serviço e da minha equipe, porém, preciso esclarecer alguns pontos sobre uma ocorrência que aconteceu ontem, dia (19), na comunidade de Baixa do Meio, distrito de Guamaré, pertencente a nossa área.

Quero em primeiro lugar me solidarizar com as pessoas que passaram por tal ocorrência, o pânico vivido, e dizer que tratamos pessoas de bem levando nos braços, somos capaz de arriscar a nossa própria vida em favor do cidadão, assim juramos ao ingressar na PM.

Porém, já aqueles que tentam de alguma forma infringir a Lei tratamos com os rigores da Lei, e estamos trabalhando para identificar os autores do delito. A polícia Militar nunca foi e jamais será omissa.

Desde a hora que fomos acionados da ocorrência de logo caímos em campo. A Viatura estava no patrulhamento ostensivo e preventivo nas ruas da comunidade, ao chegar ao local, colhemos informações foram realizadas várias diligências para prender os acusados.

Mesmo diante de todo esforço do policiamento de dar no mesmo dia uma reposta à altura do ocorrido, me deparei com uma postagem de uma cidadã, moradora de Guamaré e ex-mulher do proprietário do supermercado Casa Teixeira, em Baixa do Meio, local onde aconteceu a ocorrência.

Confesso que como Comandante do Destacamento Policial da cidade, fiquei muito preocupado com o terrorismo ofensivo de sua postagem feita nas redes sociais e blogs, quanto ao trabalho sério da Polícia Militar.

Suas palavras jogadas ao vento NÃO retrata a realidade da Segurança Pública no município de Guamaré. Aqui temos uma Policia Militar Moralizada e Atuante. Uma Policia reconhecida pela sociedade e pelas autoridades não só do município, mas da região e do estado do RN.

Os anais dos mesmos Blogs, redes sociais e grupos de what app, são testemunhas das inúmeras ocorrências e atuações de prisões em flagrante delito, para garantir mais segurança a nossa população de bem.

O que nos chamou atenção na postagem da senhora Sandra Teixeira, servidora pública municipal, foi a total intenção política em atacar seus opositores que estão no poder do município através do ocorrido.

Quem mora e reside aqui em Guamaré sabe que não é de hoje que a senhora Sandra causa problemas, levando sempre pelo o lado político. Um tipo de pessoa que quando ela mesma não causa o incêndio, ela joga fogo e sai de perto.

Quero deixar bem claro que a Polícia Militar no município de Guamaré conta com o apoio da prefeitura através de convênio assinado com o estado. Mas o serviço Policial Militar sempre foi e será independente de política.

Nosso serviço é voltado à população de bem. Queria eu que todos os municípios do Estado do Rio Grande do Norte tivessem os olhos voltados para Segurança Pública como o município de Guamaré, para ver o exemplo de dedicação e responsabilidade para proteger o cidadão, mesmo aqueles que torcem e são contra a PM, como demostrou a senhora Sandra Teixeira em seu texto publicado nas redes sociais.

Na atualidade vivenciamos uma crescente onda da criminalidade em todo nosso País, Estado do RN, e não será é diferente em nossa região.

Distrito que tem uma particularidade em virtude de termos geográficos e de circunscrição por ser próximo a vários municípios, tais como: Macau, Guamaré, Pedro Avelino e em determinado momento Galinhos.

A Polícia Militar de Guamaré é considerada como uma das mais atuantes da região e no momento da ocorrência citada, a outra viatura estava em ocorrência na Delegacia de Policia Civil de Macau, mas, no momento em que fomos informados sobre tal acontecimento foi deslocada outra que estava em Guamaré para atendimento da ocorrência.

Foi mantido contato com o proprietário do estabelecimento e também com alguns moradores que possuem câmeras de vigilância nas proximidades, pois o mercadinho não possui um sistema de câmaras de vigilância, para o trabalho de identificação dos meliantes.

Outro ponto que chama a atenção na postagem é que a Senhora Sandra Teixeira mesmo sendo moradora de Guamaré, desconhece ou por pura politicagem se faz de desconhecida do trabalho da Polícia Militar.

Trabalho esse onde já fomos acionados algumas vezes para mandar parar som alto, bebedeira e aglomerações em sua própria residência. Quando ela mesma deveria ser um exemplo, ou dar exemplo, ela foi denunciada por estes motivos por populares.

Por fim, digo-vos que não desistiremos de fazer sempre com que as pessoas de bem do nosso município possam viver tranquilamente, e estamos com as portas sempre abertas para atendimento à população no que precisarem.

Atenciosamente,

1o Sgt PM Jonhny

Cmt do DPM de Guamaré

Força e Honra!

