Shoppings e galerias com ventilação natural reabrem nesta terça em Natal

A prefeitura de Natal dá mais um passo no plano de retomada das atividades econômicas com a reabertura de shoppings e galerias com ventilação natural nesta terça-feira (21), dentro da fração 2 da fase 2 do plano.

A fração 1 da fase 2 da retomada começou na semana passada com a reabertura de academias no dia 14. Os shoppings estavam fechados há quatro meses por causa da pandemia de Covid-19.

