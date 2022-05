Shows com artistas locais integram a programação dos 60 anos de Guamaré

O aniversário é de Guamaré, mas quem ganha o presente é a população. A programação cultural desta sexta-feira (06), terceiro dia da programação, agradou todas as pessoas que gostam de arte de uma forma geral.

Os 60 anos de emancipação política de Guamaré, foram embalados com treino de Rit Box, apresentações culturais e shows musicais. Além do público presente poder visitar e apreciar , a “Feirinha Do Aratuá Ao Miassaba”, no Espaço de Eventos do Conjunto Vila Maria.

Veja algumas imagens: