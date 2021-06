Silvinha se encanta após conversa com Hélio, e confirma sua adesão ao projeto político do MDB

A noite deste sábado (19), na comunidade de Lagoa Seca foi bastante movimentada com a presença do ex-prefeito Hélio Willamy. Ele visitou alguns amigos, mas quando chegou à casa de Silvia Valentim, mas conhecido por Silvinha, a prosa só terminou quando o galo cantor.

Silvinha é uma mulher muita querida na comunidade, dona de muitas amizades, formadora de opinião, defensora das causas sociais, uma dama de linha de frente, quando o assunto é lutar para resolver os problemas do distrito onde ela reside e mora com sua família.

Após ouvir e ser ouvida por Hélio, observe na imagem o momento exato que Hélio levanta as mãos em direção a Silvinha, parece que ela fica hipnotizada, encantada, enlevada, mas na verdade, ela foi motivada com cada palavra que ouviu de esperança.

Silvinha aderiu ao projeto político do MDB se somando as fileiras das mulheres maravilhas. Hélio continua em sua caminhada, visitando amigos em busca de mais um voto para fortalecer o grupo politico do partido, visando uma provável eleição suplementar no município.