Sinal gratuito de TV digital chega à Guamaré

A população guamareense possui agora sinal gratuito de TV Digital com 11 canais abertos. A solenidade de entrega da estação de Tv digital ocorreu na manhã desta quarta-feira (30) e contou com a presença do prefeito Arthur Teixeira, vereadores, secretários e representantes do Ministério das Comunicações. A ação é uma parceria entre o Ministério das Comunicações pelo programa Digitaliza Brasil e a prefeitura de Guamaré.

A estação está localizada no conjunto habitacional Paulo Bento, local escolhido estrategicamente para oferecer a melhor cobertura para toda a extensão do município. A partir de agora todos os cidadãos possuem acesso a TV com qualidade de cinema. “Esse filho de Guamaré não foge à luta” foi com essa frase que o prefeito Arthur Teixeira iniciou seu discurso. “Nossa luta é incansável para trazer benfeitorias para o nosso município, comunicação é fundamental para uma sociedade desenvolvida e a população de Guamaré pode agora aproveitar o máximo da tecnologia de imagem que o mundo está oferecendo. É uma alegria concretizar hoje esse trabalho iniciado ainda na gestão do atual presidente da Câmara Eudes Miranda”, declarou o prefeito.

O sinal gratuito digital oferece cinco emissoras: TV Brasil e TV Senado (públicas), Rede Globo, Band e Rede TV (privadas) juntas disponibilizam 11 canais . Para utilizar o serviço nos aparelhos de tv fabricados a partir de 2011, que já possuem conversores integrados, é necessário colocar uma antena para captação do sinal. E para os aparelhos mais antigos é preciso utilizar um conversor de tv analógica para digital. Toda a população também terá acesso ao sinal digital pelo celular, basta baixar um aplicativo. É importante destacar que o sinal analógico permanecerá ativo para que todos tenham a oportunidade de migrar para o sinal digital sem prejuízo.

Programa Digitaliza Brasil

A TV Digital terrestre é um serviço aberto e gratuito que proporciona qualidade de som e imagem muito superior à da TV analógica, além de permitir a recepção em dispositivos móveis, como celulares, e a interatividade, inclusive por meio da integração com conteúdo de internet.

Desde o início de sua implantação, o Ministério das Comunicações desenvolve políticas públicas para a expansão do serviço a todos os municípios do Brasil, inclusive buscando garantir que as parcelas mais vulneráveis da população tenham acesso à recepção de televisão digital. Asscom/PMG.