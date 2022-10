Sindserg: Convocação para Assembleia Geral

O SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE GUAMARÉ – SINDSERG, entidade sindical de primeiro grau, pessoa jurídica de direito privado, legalmente constituído na forma da lei e do Estatuto Social, vem através do presente edital CONVOCAR todos os servidores públicos municipais de Guamaré para ASSEMBLEIA GERAL ESTRAORDINÁRIA, que se realizará na sede da Entidade no dia 26 de outubro de 2022 com primeira chamada realizada às 15h00min e a segunda chamada para às 15h30min, para apreciarem e deliberarem a seguinte ordem do dia:

* Eleição dos membros da comissão eleitoral para conduzir a eleição da mesa diretora 2023 – 2026.

Segue em anexo o Edital da Escolha da Comissão Eleitoral – 2023 -2026.

EDITAL – ESCOLHA DA COMISSÃO ELEITORAL – 2023-2026