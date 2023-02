SINDSERG disponibiliza serviço Jurídico gratuito aos servidores e associados

O Presidente do Sindserg – Sindicato dos Servidores Públicos de Guamaré, informa aos servidores públicos e associados, que haverá nesta quarta-feira (15), atendimento jurídico gratuito, por parte da Assessoria Jurídica do SINDSERG com Dr. André Oliveira.

Os atendimentos serão realizados em Baixa do Meio, e em Guamaré. Na comunidade de Baixa do Meio, maior distrito do município, os atendimentos serão das 8h às 12h na sede do SINDSERG.

Em Guamaré os atendimentos serão das 13h30min às 16h no escritório da PROTECH, na Rua Monsenhor José Tibúrcio, nº 548, quase em frente a supermercado da Rede Ideal.

Entre em contato e agende seu atendimento através do WhatsApp: (84) 999251404.