SINDSERG: Filiados tem atendimento jurídico gratuito na instituição

Na ultima terça-feira (24), o Sindicato dos Servidores Públicos de Guamaré – SINDSERG disponibilizou aos seus filiados, atendimento jurídico gratuito com Dr. Liécio Nogueira. O advogado é um profissional altamente qualificado.

Cerca de 14 servidores associados que agendaram foram atendidos na sede da instituição em Baixa do Meio, com orientação voltada para as mais diversas áreas do Direito.

Além disso, o setor jurídico do SINDSERG atua também na representação de servidores em ações decorrentes do vínculo do servidor com a administração pública para a correção de eventuais irregularidades.

Segundo o presidente Edson Rocha “mensalmente o sindicato disponibiliza para os servidores um balanço das ações que foram impetradas, que podem ser acompanhadas por meio do site do Sindicato. O SINDSERG já ingressou com inúmeras ações, sempre saindo na linha de frente em defesa do filiado e dos servidores da Prefeitura Municipal de Guamaré, garantindo que a categoria tenha os seus pleitos atendidos e as prerrogativas defendidas”. Comentou.

Agende seu atendimento pelo telefone: Edson Rocha (84) 999251404 – Ailane Dantas (84) 998891194.