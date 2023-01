Desde 1º de janeiro de 2023, está em vigor o novo Piso Nacional do Magistério que é de R$4.420,36. A informação tem por base a portaria interministerial n⁰ 6/2022 do Ministério da Educação e do Ministério da Economia publicada na edição de 29 de dezembro do Diário Oficial da União (DOU), e que estabelece o Valor Aluno Ano Final (VAAF) para 2022.